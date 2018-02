Strada spianata al Manchester City nella finale di Coppa di Lega, in programma a Wembley domenica pomeriggio: il successo sull’Arsenal, sulla lavagna di Microgame, si gioca a 1,57, per la vittoria dei Gunners le giocate arrivano a 5,25. Negli ultimi confronti diretti nessuna delle due registra un predominio netto, una X al termine dei tempi regolamentari (come successo nella Fa Cup del 2017, con l’Arsenal a spuntarla nei supplementari) si gioca a 4,25. Ancora meno incertezza per Goal e Over, esiti che hanno caratterizzato sei delle ultime sette gare tra le due formazioni: per una partita con reti da entrambe le parti le giocate pagano 1,45, mentre su un match con almeno tre reti complessive le quote si abbassano fino a 1,43. Si punta anche su una gara ricca di reti a fine primo tempo: per l’Over 1,5 al 45’ (almeno due gol) la posta vale 1,88, sull’Over 2,5 il colpo è da 3,88.