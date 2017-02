Fari puntati su Wembley, oggi si decide la EFL: alle 17.30 va in scena la finale della Coppa di Lega tra il Manchester United e il Southampton. Mourinho contro Puel, Ibrahimovic contro Gabbiadini, due percorsi all'opposto. I Red Devils hanno esordito contro il Northampton, poi il derby agli ottavi dove hanno eliminato il City di Guardiola, successivamente due avversarie 'morbide' come West Ham e Hull City: la semifinale però non è stata senza brividi, 2-0 all'andata per lo United e 2-1 dell'Hull al ritorno. Più 'glorioso' il cammino dei Saints, che hanno mietuto vittime sulla strada verso Wembley: Crystal Palace, Sunderland, Arsenal e Liverpool, battuto due volte in semifinale. Sfida incandescente tra due squadre che si ritrovano in una finale di coppa dopo oltre 40 anni: nel 1976 fu il Southampton ad aggiudicarsi il trofeo, ora il Manchester United vuole vendetta. Segui su Calciomercato.com la diretta testuale della partita.



FORMAZIONI UFFICIALI



Manchester United: De Gea; Valencia, Bailly, Samlling, Rojo; Herrera, Pogba; Lingard, Mata, Martial; Ibrahimovic.



Southampton: Forster; Cedric, Yoshida, Stephens, Bertrand; Romeu, Davis, Ward-Prowse; Tadic, Redmond; Gabbiadini.



SECONDO TEMPO



49' PAREGGIO - Gabbiadini non si ferma più! Raccoglie il pallone in area e gira subito in rete, 2-2 Southampton.



48' PARATA DECISIVA - Gran conclusione di Redmond in area, De Gea manda in angolo.



PRIMO TEMPO



45+1 ACCORCIA IL SOUTHAMPTON - Ancora lui, ancora Manolo Gabbiadini: cross rasoterra dalla destra di Ward-Prowse, l'ex attaccante del Napoli anticipa tutti e beffa De Gea con un tocco ravvicinato. Partita riaperta.



38' RADDOPPIO UNITED - Raddoppio firmato Jesse Lingard, al terzo gol in altrettante finali giocate a Wembley con lo United. Crossi di Rojo, controllo e piazzato di destro dell'esterno inglese, che batte Forster.



19' GOL UNITED - Il solito Ibrahimovic porta avanti i Red Devils: punizione dai 25 metri che passa sopra alla barriera e si insacca nell'angolino basso alla destra del portiere Forster.



11' GOL ANNULLATO - Il Southampton trova il vantaggio con Gabbiadini che raccoglie il cross di Cedric, ma l'arbitro annulla per fuorigioco: decisione sbagliata, l'attaccante dei Saints è tenuto in gioco da Smalling.



4' POGBA - Parte forte lo United: conclusione violenta di Pogba dalla distanza, Forster respinge.