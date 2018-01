Ancora una volta l'Arsenal risulta indigesto ad Antonio Conte e, grazie al 2-1 in rimonta all'Emirates Stadium nel match di ritorno valido per la semifinale di Coppa di Lega, strappa il pass per la finale contro il Manchester City del prossimo 25 febbraio. La squadra di Arsene Wenger, ancora priva dell'ultimo arrivato Mkhitaryan, va sotto in avvio, colpita dopo appena 7 minuti dalla rete numero 12 in stagione di Eden Hazard, falso nueve per l'occasione alla luce dell'indisponibilità di Morata. La reazione dei Gunners è immediata e porta 5 minuti più tardi al pareggio, confezionato dall'autorete dell'ex difensore della Roma Rudiger, prima che Xhaka risolva la sfida al quarto d'ora del secondo tempo. Dopo il ko nella finale dell'FA Cup della scorsa stagione e nella finale di Community Shield di agosto, Conte deve masticare amaro ancora una volta con l'Arsenal e vede sfumare il primo obiettivo di stagione.