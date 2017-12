Gli ottavi di finale di Coppa Italia sono continuati con il loro programma e dopo i successi di Inter, Milan, Fiorentina, Lazio e Napoli, tocca all'Atalanta raggiungere i quarti. Nella sfida dello stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo contro il Sassuolo, in scena alle 15, vincono i nerazzurri per 2-1 grazie ai gol di Cornelius e di Toloi, inutile l'autorete di Toloi per gli emiliani. Per l'Atalanta anche un palo e una traversa, con Orsolini e Kurtic. Ad attendere Gasperini è il Napoli, nei quarti di finale. Il tecnico lascia spazio alle seconde linee attuando un ampio turnover, anche in vista dell'impegno di sabato a San Siro contro il Milan, in Serie A. Nel finale espulso lo sloveno Jasmin Kurtic, che salterà la sfida contro i partenopei.