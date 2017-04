La Coppa Italia è giunta al penultimo atto: stasera e domani sono in programma i match di ritorno delle due semifinali, dalle quali usciranno i nomi delle squadre che si affronteranno nella finalissima di giugno per alzare il trofeo. Le sfide di andata hanno sorriso alla Lazio, uscita vincente per 2-0 contro la Roma, e alla Juventus che è riuscita a imporsi per 3-1 in casa sul Napoli. Per il bookmaker britannico Stanleybet però, la “remuntada” delle due squadre sfavorite non è impossibile: questa sera tocca alla Roma di Spalletti provare a cambiare il proprio destino contro i rivali biancocelesti, e il risultato esatto di 3-0 per i giallorossi, che garantirebbe il passaggio diretto del turno, è dato in lavagna a 12.50. Difficile ma non impossibile anche il 2-0 della Roma, che porterebbe la partita ai supplementari, bancato a 8.25. Il pareggio e la vittoria della Lazio sono proposte rispettivamente a 3.70 e 4.25. Sfida nella sfida tra i due bomber Immobile e Dzeko: il gol del bosniaco è offerto a 1.95 vale 2.65 l’attaccante biancoceleste.