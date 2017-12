Inizierà venerdì 29 la vendita libera per l’acquisto dei biglietti di Juventus-Torino, quarto di finale di Coppa Italia in programma all’Allianz Stadium mercoledì 3 gennaio alle 20.45. Ecco il comunicato pubblicato sul sito della Juventus:



“Non potrebbe iniziare in modo più emozionante il 2018 all’Allianz Stadium. Il 3 gennaio va in scena la sfida valevole per i quarti di finale di TIM Cup, e non è una sfida qualunque, è il Derby Della Mole. Affrettatevi, se volete assicurarvi una serata di grande calcio: i tempi sono stretti. Oggi è l’ultimo giorno di prelazione abbonati, che la possono esercitare in tutto lo stadio. Da domani, vendite riservate per i Member: il 27/12 biglietti solo a disposizione dei J1897 Member, il giorno dopo anche per i Black&White Member. Da venerdì 29, via alla vendita libera.”