Lo 0-1 incassato nella semifinale di andata è un macigno, ma Gasperini crede di avere le leve giuste per rimuoverlo. "In casa della Juve servirà un’impresa, ma l’Atalanta non è ancora fuori", ha detto, e per giocarsi al meglio le chance in Coppa Italia aveva perfino progettato un turn over estremo nel match di ieri pomeriggio, poi rinviato. I bookmaker però gli lasciano speranze quasi nulle: su Snai, l’approdo in finale dei campioni d’Italia è una formalità da 1,03, una quota tanto sicura da risultare ingiocabile, mentre il colpo dell’Atalanta, come riporta Agipronews, vale 10 volte la scommessa. Quanto all’«1X2» limitato al ritorno, il successo juventino è a 1,55, il pareggio a 3,90, la vittoria nerazzurra si gioca a 6,75. All’assalto della diligenza bianconera parteciperanno anche futuri juventini, come Caldara e Spinazzola. L’eventualità di un loro gol è data a 12 in entrambi i casi sulla lavagna Snai. Per Caldara non sarebbe peraltro una novità: ha già fatto gol alla Juve nell’ottobre scorso, in campionato, dando inizio alla rimonta che ha portato l’Atalanta dallo 0-2 al 2-2 finale. Altri, ovviamente, i marcatori più probabili: per la Juve Higuain (1,85) Mandzukic (2,25) e Dybala (2,25); per l’Atalanta, Petagna, Cornelius, Gomez e Ilicic, tutti a 4,00.