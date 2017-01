Nove vittorie consecutive per l’Inter, due sconfitte di fila per la Lazio. Morale alle stelle per i nerazzurri, sotto i tacchi per i biancocelesti, soprattutto dopo il ko beffa di sabato, in casa contro il Chievo Verona. L’Inter non è favoritissima nel match di Coppa Italia di mercoledì sera: si gioca a 2,10 la vittoria della squadra di Pioli al 90, mentre la Lazio è piazzata a 3,60 e il pareggio è offerto a 3,40.