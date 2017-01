Il fattore Stadium spinge la Juventus verso i quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri giocano domani contro l'Atalanta e, forti di una striscia di risultati utili in casa che prosegue dall'agosto 2015, dominano in quota. Il passaggio del turno viaggia a un basso 1,12 contro il 5,25 per la qualificazione dei bergamaschi. Anche i precedenti con l'Atalanta indirizzano il pronostico a favore della Juventus, che contro i nerazzurri ha vinto le ultime 13 partite, compreso il 3-1 di inizio dicembre. La vittoria della Juve al 90° è quotata a 1,40, si sale a 4,50 per il pareggio, mentre il successo dell'Atalanta (che non batte i bianconeri dal 1989) è offerto a 8,25.