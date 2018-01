Torna la Coppa Italia, Atalanta e Juventus sono le prime semifinaliste a scendere in campo. Dopo aver eliminato il Napoli, i nerazzurri sognano la seconda impresa, quella di sconfiggere anche i bianconeri per mettere un’importante ipoteca sulla finale. Missione non impossibile, ma difficile, che non si ripete dal 2004 anno dell’ultima vittoria dei bergamaschi sulla Juve, proprio in Coppa Italia. Il pronostico di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, premia la squadra di Allegri, avanti a 2.30, la vittoria dei padroni di casa vale 3.30, il pareggio è a 3.20. Più netto il distacco per il passaggio del turno, la finale dei bianconeri è a un popolare 1.28, si sale a 3.60 per quella dell’Atalanta. Gli scommettitori puntano sulla Juventus, ma non sono pochi a credere nel colpo atalantino: il 55% ha giocato il segno 2, il 30% si schiera con la Dea. Pochi dubbi invece, per chi andrà in finale, per il 95% infatti sarà ancora una volta la Juventus. Con il Chievo, nell’ultima di campionato, è arrivata un’altra vittoria senza subire reti per gli uomini di Allegri. La difesa bianconera è un vero e proprio muro, Papu Gomez &Co dovranno fare gli straordinari per segnare: il goal degli uomini di casa è offerto a 1.45 mentre il finale più probabile è l’1 a 1, a 5.80. La Juventus detiene il primato anche sul tabellone del vincente, dove il trofeo è bancato a 1,80, con il 54% di preferenze. Al secondo posto per i bookie c’è la Lazio, a 4, seguono Milan, a 5, e Atalanta per cui si arriva a 10.