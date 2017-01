Si è presa la vendetta sul Milan ed è volata in semifinale di Coppa Italia: la Juventus viaggia spedita verso il terzo trionfo consecutivo, il dodicesimo complessivo della sua storia. Bianconeri grandi favoriti sul tabellone scommesse, dove la conquista della coppa è data a 2,50. Il Napoli, prossimo avversario dei bianconeri, viaggia più giù in lavagna, a 4,50, preceduto dalla Roma, a 3,75, che non dovrebbe avere problemi a staccare il pass per la semifinale contro il Cesena. Poi le chance di Inter (a 7,00) e Lazio (a 12,00) che si sfideranno mercoledì prossimo nei quarti, chiude il pronostico il Cesena, dato a 150,00 per la storica impresa.