La Juventus è già tornata al lavoro in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia che si gioca mercoledì sera allo Stadio San Paolo. I bianconeri partono dal 3-1 conquistato all'andata e stando a quanto riporta ilbianconero.com sono due i calciatori della Juventus già certi di partire titolari mercoledì sera. Sia Cuadrado che Alex Sandro, infatti, sono partiti in panchina nel match di campionato contro il Napoli e saranno in campo dal 1' in Coppa Italia. Cuadrado ha giocato soltanto mezz'ora nella partita di ieri mentre Alex Sandro non ha fatto neanche il suo ingresso in campo.