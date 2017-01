Cresce l'attesa per l'incontro di Coppa Italia tra Juventus e Milan, valevole per i quarti di finale della competizione che si giocherà mercoledì prossimo (25 gennaio) alle 20.45 allo Juventus Stadium. Ad appena 24 ore dall'inizio della vendita libera sono già andati in fumo tutti i tagliandi a disposizione per assistere al match della prossima settimana. La rivincita di Supercoppa tra Juve e Milan andrà in scena di fronte ad uno Stadium tutto esaurito.