Ultimo passo, questa sera Juventus e Milan si affrontano nella finale di Coppa Italia: fischio d'inizio alle 21, arbitra Antonio Damato di Barletta (assistenti Di Fiore-Dobosz, quarto uomo Guida, Var Irrati, AVar Vuoto), di seguito tutti gli episodi da moviola del match.



SECONDO TEMPO



74' - Intervento di Calabria, fallo e cartellino giallo per il terzino del Milan.



65' - Tris Juve, ancora Benatia su sviluppi di corner: sospetto fuorigioco, il Var conferma la bontà della posizione di partenza del difensore bianconero.



61' - Cartellino giallo per Douglas Costa, che si toglie la maglietta nell'esultanza per il raddoppio.



56' - Benatia porta in vantaggio la Juventus con un colpo di testa su calcio d'angolo: il Milan protesta per due presunti falli su Cutrone e Calabria, Irrati autorizza la visione del Var ma Damato non se ne avvale e valuta regolari entrambi gli episodi e convalida il gol.



51' - Percussione centrale di Bonucci, che cade dopo un tocco di Douglas Costa e invoca il fallo. Damato lascia correre.



PRIMO TEMPO



46' - Durissimo intervento da dietro di Benatia su Calhanoglu, l'arbitro assegna il fallo ma non ammonisce il difensore bianconero. Decisione al limite, Benatia rischia il cartellino giallo. Damato fischia il termine della prima frazione di gioco, senza concedere la battuta del calcio di punizione: furia dei giocatori rossoneri, Gattuso entra in campo per riportare i suoi negli spogliatoi.



39' - Bonaventura calcia con forza, Benatia devia e il pallone finisce fuori: l'arbitro non vede il tocco del difensore della Juventus e assegna rimessa dal fondo, manca un corner al Milan.