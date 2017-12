Il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia tra Torino e Juventus è già sold out, lo ha comunicato il club bianconero tramite il proprio sito ufficiale:



Sarà il Derby della Mole a inaugurare il 2018 della Juventus: i bianconeri scenderanno, infatti, in campo mercoledì 3 gennaio alle 20.45 per sfidare il Torino all'Allianz Stadium, nella gara valida per i Quarti di Finale di Tim Cup.



E sarà, come sempre, una serata di grande spettacolo all’Allianz Stadium, che per la stracittadina presenterà il “tutto esaurito”, essendo terminata la disponibilità di biglietti durante le prime ore di vendita libera.



Vi aspettiamo a casa, dunque, per una grande notte di calcio!