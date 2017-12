Il calcio italiano non si ferma con le feste natalizie. Questa sera, con fischio d'inizio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma, prende il via la fase dei quarti di finale di Coppa Italia. La prima sfida in programma vede la Lazio affrontare la Fiorentina, due squadre reduci dalle vittorie in campionato, rispettivamente contro Crotone e Cagliari. I bianconcelesti vorranno vendicarsi dell'1-1 subito in rimonta nella sfida di campionato contro i viola per un discusso rigore trasformato da Babacar, che aveva mandato su tutte le furie l'allenatore, Simone Inzaghi. Domani sera il secondo quarto di finale, col derby tra Milan e Inter, mentre settimana prossima sarà il turno di Napoli-Atalanta e Juventus-Torino.