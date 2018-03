Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.





SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CHIELLINI Giorgio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).



MASIELLO Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).



RADU Stefanel Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).







PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)



PJANIC Miralem (Juventus): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.