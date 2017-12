Oggi si completano gli ottavi di finale in Coppa Italia. Si parte alle ore 15 con Atalanta-Sassuolo: chi passa il turno trova il Napoli. Alle ore 17.30 tocca a Roma-Torino, che mette in palio la qualificazione contro la vincente di Juventus-Genoa (ore 20.45). In attesa di sfidarsi nell'anticipo di sabato sera allo Stadium, Allegri e Di Francesco lanciano al centro dei rispettivi tridenti d'attacco Schick e Dybala, tra i giallorossi si rivede dall'inizio pure Emerson Palmieri. A Torino prima convocazione per Giuseppe Rossi (in panchina) con il Genoa. Non convocato Lapadula, nel mirino dell'Udinese in vista del prossimo mercato invernale.



Atalanta-Sassuolo (ore 15, diretta tv su Rai Sport)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Bastoni; Castagne, Haas, Schmidt, Gosens; Kurtic; Cornelius, Orsolini. All. Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Gazzola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Mazzitelli, Missiroli, Cassata; Berardi, Matri, Ragusa. All. Iachini.

Arbitro: Ghersini.



Roma-Torino (ore 17.30 diretta tv su Rai 2)

ROMA (4-3-3): Skorupski; Bruno Peres, Juan Jesus, Moreno, Emerson Palmieri; Pellegrini, Gonalons, Strootman; Under, Schick, El Shaarawy. All. Di Francesco.

TORINO (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, Lyanco, Moretti, Molinaro; Acquah, Gustafson, Obi; Edera, Belotti, Niang. All. Mihajlovic.

Arbitro: Calvarese.



Juventus-Genoa (ore 20.45 diretta tv su Rai 1)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Marchisio, Bentancur, Sturaro; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa.

GENOA (3-5-2): Lamanna; Biraschi, Rossettini, Gentiletti; Lazovic, Omeonga, Cofie, Rigoni, Laxalt; Galabinov, Centurion. All. Ballardini.

Arbitro: Maresca.