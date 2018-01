L’ultima vittoria contro la Juventus risale al 2004, proprio in Coppa Italia. Un colpo che l’Atalanta sogna dopo aver eliminato il Napoli ai quarti, anche se le quote per la prima parte delle semifinali premiano ancora una volta i bianconeri. All’Azzurri d’Italia, domani sera, la squadra di Allegri parte favorita sul tabellone Microgame, seppure a un sostanzioso 2,20. Il colpo di Gasperini pagherebbe 3,40, per il pareggio - sarebbe il terzo consecutivo tra le due squadre - l’offerta è a 3,20. Più ampia la forbice nelle scommesse sul passaggio del turno, dove la doppia sfida premia ampiamente la Juve: la finale vale 1,25, per l’Atalanta si sale a 3,50 e sono nette anche le scelte degli scommettitori, che nel 93% dei casi hanno puntato su Allegri. I bianconeri si godono il primato anche sul tabellone del vincente, dove il trofeo è bancato a 1,85, con il 92% di preferenze. Secondo posto per la Lazio, a 3,75, per Milan e Atalanta si sale a 5,00 e 7,50.