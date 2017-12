Il Sassuolo è ripartito alla grande con l’arrivo di Beppe Iachini in panchina: tre vittorie in quattro partite, l’ultima in ordine di tempo quella con la Samp a Marassi, dove i blucerchiati avevano costruito gran parte della loro ottima classifica in campionato. Oggi i neroverdi avranno bisogno di un’altra impresa, nell’ottavo di finale contro l’Atalanta, a Bergamo. Tra campionato e coppe all’Atleti d’Italia i nerazzurri hanno ceduto solo contro la Roma e nel prossimo match partono in vantaggio: si gioca a 1,60 la nona vittoria interna stagionale. Sale a 3,75 il pareggio, mentre il colpo degli emiliani viaggia a 5,25. Tra l’altro, il Sassuolo non batte l’Atalanta dal 2014: allora vinse proprio in trasferta, 0-2 il risultato finale, punteggio che ripetuto domani pagherebbe 38 volte la scommessa su Microgame. Più probabile, anche considerati i precedenti, assistere a una gara con reti in entrambe le porte. Sono finiti così 5 degli ultimi 6 confronti e l’esito è dato a 1,65 per la gara di domani. Logico, quindi, che tra i finali più probabili ci sia il 2-1 a favore dell’Atalanta, bancato a 7,25.