Nei confronti diretti da un anno a questa parte, più volte il Genoa ha fatto soffrire la Juve. Nella vittoria per 3-1 del novembre 2016, ma anche nella gara d’andata di questa Serie A, persa per 4-2 dal Grifone, che era però passato in vantaggio per 2-0. In entrambi i casi, però, si giocava a Marassi: domani, allo Stadium, nell’ottavo di finale di Coppa Italia, i bianconeri non dovrebbero avere troppe complicazioni nel superare i rossoblù, perlomeno secondo i quotisti. Pronostico a senso unico per il match di domani, con la Juve che già vola ai quarti: la quarta vittoria consecutiva all’Allianz Stadium vale appena 1,28 su Snai, per il pareggio al 90’ e il segno «2» si arriva a 5,25 e 10,00.