Inter: Skriniar, Vecino

Pordenone: tutti

Fiorentina: Pezzella, Astori, Veretout, Chiesa

Sampdoria: Silvestre, Duvan, Strinic, Praet

Lazio: Immobile, Milinkovic-Savic, de vrij, Leiva, Strakosha.

Cittadella: Settembrini, Pelagatti.

Milan: Donnarumma, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bonaventura, Suso.

Verona: Zuculini, Romulo, Hertaux

Atalanta: Toloi.

Sassuolo: Cannavaro, Acerbi, Matri.

Roma: Strootman, El Shaarawy.

Torino: Belotti, De Silvestri

Genoa: Laxalt,

Juve: Dybala, Douglas Costa, Barzagli

Napoli: Koulibaly, Hysaj, Jorginho, Callejon.

Udinese: Jankto, Danilo, Nuytink.

Che la Coppa Italia fosse considerata una competizione marginale rispetto al Campionato é un fatto acclarato ormai da anni, con la maggioranza dei club che non ha mai fatto a gara per rChe la Coppa Italia sia diventataperfino per quelle realtà che dalla coppa potrebbero trarre vantaggi è invece diventato evidente osservando l'andamento degli ottavi di finale conclusisi nella serata di ieri.Analizzando le formazioni titolari degli 8 incontri disputati, infatti, è evidente come l'interesse delle società per la competizione sia ai minimi storici.Un dato che si fa eclatante analizzando i titolari utilizzati dalle quattro squadre di testa del campionato.ha impiegato i soli Skriniar e Vecino, lai vari Dybala, Douglas Costa e Barzagli che anche in campionato subisco turnover, laha optato per Strootman ed El Shaarawy (Schick ancora non lo è in Serie A) e ilha dovuto aggrapparsi a Jorginho, Koulibaly e Hysaj oltre a un Callejon utilizzato fuori ruolo. Le eccezioni possono esserecon i biancocelesti che salgono a quota 5 su 11 (ma Immobile non ha poi giocato per squalifica in campionato) e i rossoneri che, complice un rendimento al di sotto delle aspettative in campionato, hanno puntato sulla coppa con 7 titolarissimi.Se per le big, le cui rose sono sicuramente attrezzate per reggere l'urto delle due competizioni anche con le riserve, il problema è meno evidente (e infatti solo la Roma non ha passato il turno più per sfortuna che per la superiorità del Torino)ha schierato il solo Toloi nei titolari contro unfermo al trio Cannavaro-Acerbi-Matri.ha mandato in campo Jankto, Danilo e Nuytink,schierando contro la Juve il solo Laxalt. Perfino il, che dalla Serie B ha affrontato la Lazio si è concessa un turnover di 9 giocatori su 11.che, grazie ai suoi social media manager ha attirato l'attenzione sulla sfida di San Siro contro l'Inter arrivata addirittura ai rigori.pronta a confrontarsi il più alla pari possibile con i nerazzurri. Da anni si invoca un cambiamento della formula, che agevola le big ed esclude sistematicamente la piccole dalla corsa al titolo. Da anni si invoca un modello all'inglese che da sempre regala storie straordinarie da raccontare.@TramacEma