Inizia questo pomeriggio il quarto turno di Coppa Italia, che si disputerà fra oggi e giovedì con match a eliminazione diretta. Grazie ai gol di Maza e Bassoli, il Pordenone vince 2-1 sul campo del Cagliari (a cui non basta il momentaneo pareggio di Dessena) e si qualifica al prossimo turno: martedì 12 dicembre a San Siro contro l'Inter: già un gran bel traguardo per una squadra di Serie C.



Dopo il Cagliari, viene eliminata un'altra squadra di Serie A: nella sfida delle 18, il Cittadella ha infatti battuto 2-0 la Spal. Decisivi l'autogol di Konaté nel primo tempo e la rete di Schenetti nel finale. La squadra di Venturato se la vedrà con la Lazio agli ottavi di finale.



Infine, in serata, la Sampdoria supera il Pescara: finisce 4-1 con doppietta di Kownacki e i gol di Ramirez e dell'ex Caprari. Di Benali il gol della bandiera per la squadra di Zeman. Nel prossimo turno i blucerchiati sfideranno la Fiorentina.