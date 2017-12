La vittoria nel derby di Coppa Italia ridà morale, ma soprattutto una spinta significativa in quota. Il Milan conquista la semifinale eliminando l’Inter e in attesa dei quarti in programma la prossima settimana si prende un posto in primo piano nelle scommesse sul vincente. Prima della sfida con i nerazzurri, per la quale il passaggio del turno era dato a 2,10, i rossoneri si giocavano a quota 8,00. L’1-0 di ieri ha invece portato l’offerta a 4,50, proprio a ridosso del Napoli (4,00), che però scenderà in campo per i quarti martedì 2 gennaio contro l’Atalanta. Davanti a tutti rimane la Juventus, a 3,25, che invece se la vedrà mercoledì 3 con il Torino; secondo posto per la Lazio (3,50), prossima avversaria del Milan. A chiudere il tabellone sono invece l’Atalanta a 20,00 e il Torino a 25,00.