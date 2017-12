Trascorsi Natale e Santo Stefano, è subito tempo di tornare in campo, con i quarti di finale di Coppa Italia, in scena da ieri: questa sera è il turno del piatto forte, il derby di Natale tra Milan e Inter, in programma allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 20.45. Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti si affrontano in un momento di crisi comune: ma se per i nerazzurri questa crisi è recente e risale alle ultime due inaspettate sconfitte di campionato contro Udinese, in casa, e Sassuolo, per i rossoneri il momento nero va avanti quasi da inizio stagione, con un undicesimo posto in Serie A che non giustifica assolutamente i soldi spesi nel mercato estivo. Per questo, il derby di stasera è fondamentale soprattutto per il Diavolo, più che per il Biscione. Chi vince affronterà in semifinale la Lazio, che ieri ha battuto la Fiorentina all'Olimpico di Roma.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Si tratta del 24esimo derby di Coppa Italia tra Milan e Inter: i rossoneri sono finora avanti per nove vittorie a sette, completano il quadro sette pareggi. Il Milan ha vinto solo una delle ultime sei sfide con l’Inter in questa competizione, perdendo quattro volte nel parziale; quel successo per 5-0 permise però ai rossoneri di passare i quarti di finale nell’edizione 1997/98, persa poi in finale contro la Lazio. Per la quarta volta i due club si affrontano ai quarti di finale della Coppa Italia: nelle prime due occasioni ha passato il turno il Milan, nell’ultima l’Inter. Il Milan ha superato il turno in solo una delle ultime cinque occasioni in cui ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia (stagione 2015/16). I rossoneri hanno vinto tutte le ultime sei gare di Coppa Italia giocate in casa, segando sempre almeno due reti a partita. L’Inter ha invece perso cinque delle ultime sei partite giocate in trasferta in questa competizione, in due casi proprio ai quarti di finale. contro il Pordenone agli ottavi, l’Inter non è riuscita a segnare nonostante abbia effettuato 33 tiri totali (10 nello specchio). Nikola Kalinic ha già segnato quattro gol a San Siro contro l’Inter, inclusa la sua prima tripletta “italiana”, con la maglia della Fiorentina. Una tripletta anche per Mauro Icardi contro l’avversario di questo match: quella che ha deciso il derby dello scorso 15 ottobre. Patrick Cutrone ha trovato il gol in tutte le competizioni giocate in questa stagione: Serie A, Coppa Italia, Europa League e preliminari di Europa League.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



MILAN (4-3-3): Storari; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura.



INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.