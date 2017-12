Un derby che vale per molto. Per uscire da un momento negativo, nel caso dell'Inter, per provare a dare una svolta a una stagione maledetta, nel caso del Milan. Gattuso e Spalletti sono consapevoli dell'importanza della sfida per due tifoserie che hanno sofferto molto negli ultimi anni (non a caso questa sera saranno in 50 mila allo stadio), per questo motivo questa sera al Meazza, nei quarti di finale di Coppa Italia, dovrebbero scendere in campo con buona parte della formazione migliore. Milan senza Donnarumma, con il consueto 4-3-3 con Kalinic confermato al centro dell'attacco, Inter con il tridente delle meraviglie Perisic-Icardi-Candreva più un trequartista, che dovrebbe essere Joao Mario. Presente il tribuna il presidente rossonero Yonghong Li, non i nerazzurri Zhang e Thohir. Il match sarà trasmesso da Rai Uno.



Quarti di finale di Coppa Italia - Oggi, ore 20.45



MILAN (4-3-3): Storari; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura. All. Gattuso.



INTER (4-2-3-1): Padelli; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All. Spalletti.



Arbitro: Guida.