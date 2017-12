Ha interrotto bruscamente la sua corsa in vetta, ma può ripartire nei quarti di finale di Coppa Italia. L'Inter arriva al derby contro il Milan del prossimo 27 dicembre dopo gli scivoloni di campionato contro Udinese e Sassuolo. Nonostante i due ko consecutivi i bookmaker danno fiducia alla squadra di Spalletti, che gode di un credito guadagnato nella prima parte di stagione. Il successo nerazzurro si gioca a 2,20. Il Milan, invece, ha avuto una prima metà di campionato piuttosto travagliata che sconta sul tabellone delle quote: i rossoneri sono dati a 3,30, si punta invece a 3,55 sul pareggio. Quote pro nerazzurri anche nelle scommesse secche sul passaggio del turno: Spalletti in semifinale vale 1,65 su 888sport.it, Gattuso sale a 2,10. Gli ultimi quattro derby sono stati tutti spettacolari sul piano delle reti: 3-2 per l'Inter, poi due volte 2-2 e un 3-0 per il Milan lo score dei precedenti più recenti. Un'altra gara da Over, quindi con almeno 3 gol complessivi, si gioca a 1,83