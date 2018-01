La seconda semifinale, mercoledì sera, vede di nuovo di fronte Milan e Lazio a San Siro, tre giorni dopo la sfida in campionato. Le quote Snai sono equilibrate ma, come era accaduto per il match di domenica scorsa, i rossoneri partono in leggero vantaggio: segno «1» a 2,50, «2» a 2,85, pareggio a 3,20. La Lazio ha il migliore attacco del campionato, il Milan è in crescita dal punto di vista realizzativo: probabile il Goal (entrambe le squadre a segno), a 1,67, mentre il No Goal viaggia a 2,05. Le due squadre si sono incontrate a San Siro in Coppa Italia l'ultima volta esattamente due anni fa. Vinse la Lazio di misura (0-1) e volò in semifinale. Pescando ancora a ritroso, appaiono il successo del Milan nel 2012 (3-1) e un'altra vittoria della Lazio (1-2 ai supplementari). Se i rossoneri sono leggermente avanti per la sfida di mercoledì, la situazione si ribalta nel testa a testa per la qualificazione: Lazio favorita per l'approdo in finale, a 1,65; Milan a inseguire, a quota 2,15.