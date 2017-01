Si chiude il programma di Coppa Italia per questa settimana, ottavo di finale di lusso a San Siro: il Milan di Montella ospita il Torino dell'ex avvelenato Mihajlovic. Partita vera tra i rossoneri, che hanno aperto il 2017 con la vittoria casalinga sul Cagliari, e i granata, che invece arrivano dallo 0-0 in casa del Sassuolo, e dunque turnover con moderazione: il Milan rispolvera Calabria e punta tutto su Lapadula centravanti, il Torino si affida al solito Belotti e lancia dal primo minuto l'ex romanista Iturbe. Fischio d'inizio alle 21, arbitra Russo.



FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN: Donnarumma; Abate, Paletta, Gomez, De Sciglio; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Lapadula, Bonaventura. All.: Montella.



TORINO: Hart; De Silvestri, Moretti, Rossettini, Barreca; Baselli, Valdifiori, Benassi; Iturbe, Belotti, Ljajic. All.: Mihajlovic.