Milan–Torino è il match che chiude la prima tranche degli ottavi di finale di Coppa Italia. Curiosamente, la stessa sfida si riproporrà nella prossima giornata di campionato, rossoneri e granata dunque si affronteranno due volte nello spazio di pochi giorni. Dopo il trionfo nella Supercoppa italiana, gli uomini di Montella hanno nel mirino la conquista della Coppa Italia, ma superare l’ostacolo Torino non sarà semplicissimo, come si evince anche dal pronostico di Sisal Matchpoint. Favoriti i rossoneri a 2.10, il Torino non batte il Milan dal 2001, sfatare il tabù in questa occasione vale 3.55, probabile anche che la qualificazione si giochi nei tempi supplementari, con il segno X proposto a 3.30. Più nette invece le quote sul passaggio turno, con il Milan avanti a 1.60 e i granata a 2.25.