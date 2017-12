Seconda settimana di Coppa Italia, domani e mercoledì si disputeranno le restanti quattro partite che chiuderanno gli ottavi di finale. Le squadre già approdate ai quarti sono Lazio, Fiorentina, Inter e Milan. Il primo match si giocherà tra poco più di 24 ore allo stadio San Paolo tra il favorito Napoli (1,25) e l’Udinese (a 10,00), entrambe le squadre sono reduci da una vittoria in campionato: i partenopei a Torino contro i granata e i friulani al Meazza contro l’Inter, stesso punteggio 1-3. Mercoledì le altre tre sfide. Le quote Better sorridono ad Atalanta (a 1,70), Roma (a 1,48) e Juventus (a 1,20) che potranno sfruttare il fattore campo e ospiteranno rispettivamente il Sassuolo (a 4,75), il Torino (a 6,75) e il Genoa (a 13,00). In campionato, fuori casa, il Sassuolo non ha mai pareggiato (4V, 5S); il Torino è la squadra con il maggior numero di pareggi (4) e il Genoa ha un ruolino di marcia dettato dal “numero 3”: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.