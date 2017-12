I quarti di finale di Coppa Italia sono iniziati ieri, con la sfida del Boxing Day tra Lazio e Fiorentina che ha visto prevalere di misura i biancocelesti. L’1-0 firmato da Lulic è bastato alla squadra di Inzaghi per raggiungere la semifinale e buttare fuori i viola. Oggi va in scena il secondo quarto di finale, forse quello più suggestivo e infuocato per momento e colori: Milan e Inter si sfidano in un Derby della Madonnina ad eliminazione diretta. Un calendario che vede ben due derby nei quarti, con quello tra Juventus e Torino che si gioca il 3 gennaio dell’anno nuovo, mentre questa sera a San Siro si deciderà chi affronterà la Lazio. Il Milan arriva da un periodo buio, forse il più buio della sua storia, con le continue sconfitte in campionato e la situazione economica poco chiara, ma la squadra di Gattuso è pronta a reagire e per Stanleybet - si legge in una nota - il successo dei rossoneri vale 2.80 volte la posta. Leggermente favoriti i nerazzurri che, nonostante l’evidente momento di flessione in campionato, con le due sconfitte consecutive e il primo posto perduto, rimangono comunque al terzo posto. Il trionfo dell’Inter è proposto in lavagna a 2.50, con l’ipotesi che il match si protragga oltre i novanta minuti regolamentari che si gioca a 3.30. Nella sfida dei bomber, il gol più probabile è quello del capitano interista Icardi: su Stanleybet.it la quota è 1.80 per la sua marcatura. Inseguono Kalinic (2.60) e Andrè Silva (2.75). Anche un gol di Ivan Perisic è dato a 2.75