Torna l’appuntamento con la Coppa Italia. Oggi scendono in campo per la gara di ritorno le quattro pretendenti al titolo. Primo incontro in programma alle 17.30 allo Stadium dove si sfideranno la Juventus e l’Atalanta, dopo il rinvio causa neve dell’incontro di campionato. I bianconeri partono favoriti forti anche del risultato positivo dell’andata e sulla lavagna di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, la loro affermazione è offerta a 1.52, mentre il segno 2 è dato a 7.00 e il pareggio viene quotato a 4.00.Anche il 92% degli scommettitori ha puntato sulla vittoria della squadra di casa e il risultato esatto più giocato è il 3 a 1, lo 0 a 1, che porterebbe l’Atalanta ai supplementari è poco probabile secondo i bookie ed è offerto a 13.75. Alle 20.45 sarà la volta della seconda semifinale che vedrà di fronte Lazio e Milan. La partita è apertissima e le due squadre tornano ad affrontarsi dopo il pareggio a reti inviolate della gara d’andata.Secondo la lavagna di Sisal Matchpoint sono i biancocelesti ad essere favoriti e il segno 1 è offerto a 1.90. Assai più difficile è vista l’affermazione del Milan, che vale 4 volte la posta, mentre il pareggio è dato a 3.60.Gli scommettitori sembrano essere d’accordo con i bookie e il 70% di loro ha infatti creduto nel pronostico che vede la Lazio come possibile finalista.Nella sfida tra goleador protagonisti assoluti Immobile, la cui marcatura è data a 2, Milinkovic Savic e il giovane bomber rossonero Cutrone, a 3.50.La Juventus detiene il primato anche sul tabellone del vincente, dove il trofeo è bancato a 1,57. Al secondo posto per i bookie c’è la Lazio, a 4.25, seguono Milan, a 6, e Atalanta per cui si arriva a 25. L’83% degli utenti di Sisal Matchpoint si è fidato di questo prospetto e ha puntato sulla sfida in finale tra Juventus e Lazio.