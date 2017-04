Primo round del doppio confronto che decreterà la squadra vincitrice della Coppa Italia Primavera ed è 1-1 col brivido tra Virtus Entella e Roma. I giallorossi passano in vantaggio nel finale del primo tempo con il rigore del Marchizza ma vedono sfumare nei minuti di recupero il successo: a pochi secondi dallo scadere Semprini svetta e insacca di testa per il pareggio finale. Il ritorno si giocherà a Roma il 21 aprile.



TABELLINO



Entella-Roma 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 45' rigore Marchizza (R), 95' Semprini (E).



Entella: Siaulys, Casagrande (85' Semprini), Ferrante, Joao Alfonso, Carullo, Alluci, Di Paola, Cleur, Zaniolo (67' Castagna), Puntoriere (82' Ganea), Mota. All: Castorina.



Roma: Crisanto, De Santis, Ciavattini, Marchizza, Pellegrini, Spinozzi (87' Meadows), Grossi, Anocic, Tumminello, Soleri, Keba (73' Frattesi). All: De Rossi.



Ammoniti: 41' Keba (R), 71' Ciavattini (R), 84' Rossi (R).



Arbitro: D'Apice d'Arezzo.