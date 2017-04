Andrà in scena a partire dalle 20.45 il derby di Roma più importante degli ultimi anni. La semifinale di ritorno di Coppa Italia vede la Roma costretta a provare una disperata rimonta dopo il netto 2-0 subito dalla Lazio nella gara di andata.



Entrambe le squadre arrivano in piena forma alla gara con i giallorossi che si sono imposti per 2-0 sull'Empoli nell'ultimo turno di campionato che ha visto invece la Lazio vincere per 2-1 in extremis a Sassuolo.



Luciano Spalletti dovrà valutare fino all'ultimo le condizioni di Daniele De Rossi, alle prese con l'infortunio alla schiena subito in Nazionale. Assenza certa, invece, quella di Marco Parolo, squalificato, che costringerà Simone Inzaghi a riportare Lulic nel ruolo di mezzala.