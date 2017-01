Questa sera ultimo ottavo di finale di Coppa Italia per definire il tabellone dei quarti di finale: allo Stadio Olimpico si affrontano Roma e Sampdoria, la vincente affronterà la rivelazione Cesena nel prossimo turno. Poco spazio al turnover per Spalletti: i giallorossi puntano con decisione ad arrivare in fondo a questa competizione e per questo in campo tanti titolari; non da meno i blucerchiati di Giampaolo, che però ha perso due pedine importanti come Alvarez e Palombo alla vigilia del match. Fischio d'inizio alle 21, arbitra il signor Calvarese.



FORMAZIONI UFFICIALI



Roma: Alisson, Rudiger, Fazio, Jesus, Peres, De Rossi, Paredes, Mario Rui, Nainggolan, El Shaarawy, Dzeko. All. Spalletti.



Sampdoria: Puggioni, Bereszynski, Silvestre, Regini, Dodò, Linetty, Cigarini, Djuricic, B. Fernandes, Muriel, Budimir. All. Giampaolo.