Colpo grosso del Torino: 1-2 alla Roma, i granata sbancano l'Olimpico e superano così gli ottavi di finale di Coppa Italia. I giallorossi, con il tridente verde El Shaarawy-Schick-Under, partono subito forte ma la sorte non è dalla loro parte: l'arcobaleno disegnato da El Shaarawy si stampa contro l'incrocio dei pali e sulla linea di porta, senza varcarla. Nel finale di frazione, è la squadra di Mihajlovic a passare: l'incornata di De Silvestri manda il Toro sul vantaggio all'intervallo. La reazione della Roma tarda, Di Francesco cambia e inserisce Perotti e Pellegrini, ma ancora una volta sono i granata a colpire: contropiede, cross dalla sinistra ed Edera raccoglie sul secondo palo. Perotti colpisce un altro legno, poi l'episodio che può cambiare la partita: Schick atterrato in area, calcio di rigore per la Roma. Dzeko, entrato da pochi minuti, si presenta sul dischetto, ma la sua conclusione viene neutralizzata da un Milinkovic-Savic in forma straordinaria. Il portiere salva la porta del Torino in un altro paio di occasioni, poi deve cedere alla conclusione di Schick che a un minuto dal 90' restituisce speranza ai giallorossi. Ma è troppo tardi: finisce così, la Roma perde 1-2 e il Torino vola ai quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente tra Juventus e Genoa.