Ivan Cordoba ha lanciato una bordata pesante al suo ex compagno Mario Balotelli: "Lui è una persona buona, faccia a faccia è praticamente un bambino. Ma è l'ambiente che lo porta a voler essere una star e comportarsi in un certo modo. Mario ha avuto tante possibilità, più di quelle che si danno normalmente a un calciatore. Però rimarrà sempre così, non ho paura a dire che non sarà mai un campione. In realtà aveva potenzialità incredibili, poteva diventare più forte di Zlatan Ibrahimovic".