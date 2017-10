Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter, parla a Premium Sport della squadra di Spalletti, seconda alle spalle del Napoli e in coabitazione con la Juve: "Si può usare la parola sorprendente per questa Inter. Da tifoso poi dico che è normale puntare al meglio, ma siamo sulla strada buna per raggiungere la regolarità che permette di competere a grandi traguardi. Per me c'è molto di Spalletti in questa squadra. Si vede la sua mano e il lavoro che sta facendo: ora la squadra è più quadrata e sicura di sé".



Due parole, poi, su derby: "Ovviamente spero che l'Inter continui così, ma il derby è sempre una partita difficile e a volte i risultati come quelli capitati al Milan nell'ultimo periodo non vogliono dire niente. A queste partite si arriva con una carica che bisogna sapere gestire".



Infine, sul suo erede: "E' difficile rispondere a questa domanda. Io vorrei parlare di Skriniar, che sta dimostrando di essere un punto importante per la difesa: si è adattato bene a Miranda, entrambi danno sicurezza. Ma tutta la squadra sa fare una fase difensiva molto buona e così aiutano anche l'attacco. Per quanto riguarda il mio erede ce ne sono tanti in Colombia, basta saperli cercare".