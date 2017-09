Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter, Ivan Cordoba, ha parlato dei nerazzurri e consigliato tre suoi connazionali al calcio italiano.



«La rosa è stata pensata per una squadra che non gioca in Europa. Una super Inter avrebbe un quarto centrale di altissimo livello, un vice-Icardi di pari valore… ma ripeto, ha l’obbligo di provarci. Dove può migliorare l'inter? Deve servire palloni più puliti a Icardi e lui deve rendersi più disponibile nel movimento senza palla. Il suo compito è fare gol, non ha senso che corra dietro a tutti, ma ci sono molti modi per aiutare i compagni. Se c'è un colombiano che consiglio? Tre nomi secchi: in difesa Yerri Mina del Palmeiras e Oscar Murillo del Pachuca, in avanti Edwin Cardona, il centrocampista offensivo che gioca in Argentina con il Boca Juniors».