Tu es un joueur énorme. Exemple pour les jeunes. Nous désirons nous excuser avec toi si tu as été insulté à la Sardegna Arena pour la couleur de ta peau. Le racisme n'a rien à voir avec le peuple sarde. Seulement l'ignorance peut expliqué certains comportements. Respect. — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 7 gennaio 2018

Il, con un tweet, ha ufficialmente preso posizione sui cori razzisti indirizzati a, lanciati dai tifosi sardi ieri sera nel corso della gara con la. La società sarda ha confortato il classe '87 con un incoraggiante messaggio nella sua lingua madre, il francese, scusandosi a nome dei tifosi e prendendo le distanze da ogni forma di razzismo:Desideriamo chiederti scusa se sei stato insultato alla Sardegna Arena per il colore della tua pelle. Il razzismo non appartiene al popolo sardo. Soltanto l’ignoranza può spiegare certi comportamenti. Rispetto".Anche Mario Balotelli è sceso in campo, sul proprio profilo Instagram, con un messaggio di solidarierà a Matuidi: “Blaise ci sono passato anche io, non lasciare che l’ignoranza di pochi ti influenzi.