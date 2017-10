"Era impossibile non sentire i cori e questo mi dispiace perché io rispetto sempre tutti, però pretendo anche rispetto da tutti. Dicendomi 'zingaro serbo' non offendono soltanto me, ma tutto un popolo e questo mi dispiace perché non è giusto. Ma questa è l’Italia e la cultura che c’è in Italia, è ignoranza, ma io non la posso combattere da solo. Preferirei che me lo dicessero in faccia, ma non hanno le palle di farlo. Sono dei deficienti e mi dispiacerebbe anche per la società Crotone se dovesse pagare una multa, ma questo è il calcio”. Con queste parole Sinisa Mihajlovic al termine della partita dello Scida aveva denunciato l'ennesimo episodio di razzismo subito.



Cori dello stesso tenore contro il tecnico del Torino anche in passato ce ne sono stati, specialmente nei derby con la Juventus. Ma cosa rischia ora il Crotone per il comportamento di alcuni dei suoi tifosi? La società rossoblù potrebbe ricevere una multa, ma potrebbe anche non essere sanzionata, così come non è stata sanzionata la Juventus sia dopo l'ultimo derby, sia dopo quello della scorsa stagione.