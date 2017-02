Se n'è parlato tanto, ma alla fine il gigante ivoriano non ha firmato con il club brasiliano. Questo il messaggio dell'attaccante expostato su Twitter: "Ci sono state molte voci su di me al Corinthians ma era importante per me parlare con il signor Roberto de Andrade, il presidente del club. Gli ho spiegato che ero molto onorato del loro interessamento ma non era il momento giusto per un trasferimento. Io vorrei ringraziare iil club e tutti i tifosi del Corinthians per i messaggi e vi auguro tanti successi per la nuova stagione".