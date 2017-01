Secondo goal.com sul classe '78 Didier Drogba c'è il Corinthians. Il calciatore africano sta cercando una nuova sistemazione dove poter concludere una fantastica carriera. La trattativa è in stato avanzato.

Dopo aver segnato 23 goal in 41 partite in Canada, l'ivoriano aveva cullato l'idea di porter tornare al Marsiglia, club che lo aveva consegnato al calcio dei grandi. Lo sprint del Corinthians cambia però ora le carte in tavola: in Brasile c'è già grande ottimismo su quello che potrebbe essere il primo grande colpo del 2017.