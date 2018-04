Il vice commissario della Lega Calcio, Bernardo Corradi, ha parlato in occasione della presentazione della finale di Tim Cup tra Milan e Juventus, in programma il prossimo 9 maggio allo stadio Olimpico di Roma.



DERBY DI ROMA - "È una partita unica. Ha un valore e un peso particolare. Ci sono punti pesanti in palio con le due squadre che lottano per lo stesso obiettivo. Roma e Lazio giocano un ottimo calcio. Favorita? Di solito è quella meno in forma. Sembra una frase fatta ma davvero non so se ce ne sia una. Credo che i valori in campo si equivalgano e sarà una partita tutta da giocare. Ci auguriamo non ci siano problemi e che sia uno spettacolo dentro e fuori dal campo".



CORSA CHAMPIONS - "Mai come quest'anno la corsa sia molto accesa. La Lazio ha grandi possibilità di andare avanti in Europa League; ti può togliere energie nervose ma l'entusiasmo ti può portare a fare cose importanti. Chiaramente Inter aveva a disposizione un match point importante ma ha 'steccato'. Credo che Spalletti sia l'allenatore ideale per ricompattare un ambiente che può subire delle piccole ripercussioni dal risultato di domenica".



INTER - "Meno partite delle avversarie? A mio avviso giocare più spesso ti dà la possibilità di riscattare alcuni risultati deludenti. Inoltre non è semplice per un allenatore gestire una rosa così importante domenica dopo domenica".



LAZIO - "Credo che abbia dimostrato lungimiranza dal punto di vista della scelta dei calciatori ed è stata una delle prime a puntare su un allenatore emergente come Inzaghi. Ha avuto la grande forza di dare la possibilità a un ex calciatore che ha fatto la storia del club, come il Milan con Gattuso, e fargli un contratto lungo. Inzaghi si è meritato gli attestati di stima".



MILAN - "Coppa Italia può salvare la stagione? Dipende se si guarda l'inizio di stagione con la campagna acquisti o il cercare di recuperare in corsa qualcosa che era andato storto..."



NAZIONALE - "Mancini nuovo CT? Chiederò domani in consiglio federale a Costacurta (ride, ndr). Sono stati fatti tanti nomi importanti. Sono quasi tutti sotto contratto. Tra quelli liberi c'è Di Biagio, che ha fatto un percorso importante con l'Under 21 e conosce benissimo le generazioni che si affacciano alla Nazionale maggiore. Tutti i candidati hanno alcune caratteristiche giuste per essere il prossimo commissario tecnico".