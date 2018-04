Un traguardo difficile, vista la qualità delle squadre in corsa per l’obiettivo, ma con la possibilità di un posto in più legato alle sorti della Roma in Champions. La rincorsa all’Europa League tiene banco un nutrito gruppo di squadra, a partire dal Milan (che però sogna ancora un miracoloso aggancio al quarto posto) ma che coinvolge soprattutto Atalanta (a -2 dal Milan), Sampdoria e Fiorentina (tutte e due a -3). Sulla carta il prossimo turno sorride ai nerazzurri, impegnati in casa contro un Torino ormai tagliato fuori dai giochi per l’Europa: sul tabellone 888sport.it è in discesa l’«1» di Gasperini, a 1,50, con pareggio e segno «2» che portano la quota a 4,15 e 6,40. Quattro i Goal consecutivi nei confronti tra le due squadre e anche stavolta la possibilità che entrambe vadano a segno è favorita a 1,81. Più complicato il cammino della Fiorentina, favorita sì al Mapei Stadium ma a un corposo 2,25. In casa del Sassuolo, in effetti, i viola non sono andati oltre il pareggio nelle due sfide più recenti: un’altra «X» pagherebbe 3,30, mentre il secondo successo consecutivo dei neroverdi è a 2,20. Tutto in salita invece, il cammino della Sampdoria all’Olimpico, contro una Lazio carica dopo la vittoria in rimonta sulla Fiorentina. Anche i blucerchiati sono in ripresa grazie al successo sul Bologna, ma dopo tre sconfitte di fila contro i biancocelesti l’impresa si gioca a 8,50; per Inzaghi, che invece insegue il piazzamento Champions, tre punti valgono 1,32, per il pareggio l’offerta è a 5,40. Vola anche l’Over (a 1,45), esito quasi scontato vista la media gol per partita di entrambe le squadre: quella della Lazio, tra gol fatti e subiti, è di 3,7 reti (la più alta di tutto il campionato), la Samp arriva invece a 3. Dunque sul tabellone 888sport.it spicca anche l’Over 3,5: un incontro da almeno quattro marcature complessive si gioca a 2,18.