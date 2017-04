Se le prime tre posizioni della Serie A sono un affare di Juventus, Roma e Napoli, la corsa all'Europa League è più viva che mai. I risultati dell'ultimo weekend hanno accorciato sensibilmente la classifica: Lazio, Atalanta, Milan e Inter, quattro squadre in lotta per tre posti racchiuse in soli 5 punti (60 i biancocelesti, 55 i nerazzurri). A sorridere soprattutto la squadra di Montella, che ha effettuato il sorpasso ai cugini proprio prima del derby, ma il calendario delle prossime giornate può cambiare ogni pronostico.



CALENDARI A CONFRONTO - Sette partite alla fine e ancora tanti big match da superare per le candidate, soprattutto per l'Inter che tra Milan, Fiorentina e Napoli si appresta a vivere un vero e proprio tour de force dopo le due sconfitte consecutive con Sampdoria e Crotone. Va leggermente meglio all'Atalanta, che però oltre allo scontro diretto con i rossoneri avrà di fronte anche gli ostacoli Juventus e Roma. Quattro squadre in corsa a distanza, con una postilla dedicata alla Fiorentina: i viola sono a -3 dall'Inter (7°) e -5 dal Milan (6°), difficilmente potranno lottare per una posizione superiore. Ecco la tabella delle prossime giornate, le stelle indicano la difficoltà dell'incontro e il MAIUSCOLO indica le partite in trasferta.



LAZIO 60 ATALANTA 59 MILAN 57 INTER 55

32a giornata GENOA* ROMA***** INTER***** Milan*****

33a giornata Palermo* Bologna* Empoli* FIORENTINA****

34a giornata ROMA***** Juventus***** CROTONE** Napoli*****

35a giornata Sampdoria*** UDINESE*** Roma***** GENOA*

36a giornata FIORENTINA**** Milan***** ATALANTA***** Sassuolo**

37a giornata Inter***** EMPOLI** Bologna* LAZIO*****

38a giornata CROTONE** Chievo** CAGLIARI* Udinese**



Calendario Lazio: **

Calendario Atalanta: ***

Calendario Milan: ***

Calendario Inter: *****





