Per una festa rimandata, ce n’è un’altra che probabilmente non si farà. Il ko dell’Olimpico di domenica sera ha spostato i festeggiamenti della Juve per il sesto scudetto consecutivo e contemporaneamente complicato, e di molto, la corsa salvezza del Crotone. I calabresi hanno sì battuto l’Udinese portandosi a meno uno dall’Empoli, quartultimo, ma nel prossimo turno affronteranno proprio la Juve, a caccia dei tre punti che le consegnerebbero matematicamente il tricolore. Inevitabile che una situazione del genere pregiudicasse i piani salvezza dei rossoblu, così come dicono nettamente anche le quote dei bookmaker: sul tabellone Snai la permanenza in “A” del Crotone è data a 4,75 . Una quota non altissima, ma che diventa molto più pesante se paragonata a quelle delle dirette concorrenti. L’Empoli e il Genoa (due punti più su dei calabresi) sono dati a 1,05 per restare ancora a galla. Del resto, il coefficiente di difficoltà dell’impresa è dato anche dalle basse probabilità del Crotone di fare risultato con i bianconeri: già il pareggio vale 7,50, il clamoroso colpo allo Stadium pagherebbe 15 contro 1.