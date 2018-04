Allenamento di rifinitura questa mattina per il Napoli nel ritiro di Firenze . Il match del Franchi, lo r ico rdiamo, è in programma alle 18 e vede la squadra di Sarri scendere in campo provvisoriamente a meno quattro dalla Juventus . Da quello che fa sapere Sky , è diverso invece il programma di avviciname nto alla sfida dei padroni di casa. La Fiorentina si è ritrovata per pranzo, senza alcuna rifinitura nel pre match.