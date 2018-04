German Pezzella, difensore della Fiorentina, parla a Sky Sport in vista della sfida contro il Napoli: "Prepareremo questa partita come sempre, mettendo in campo la nostra voglia di vincere. Il Napoli è forte, così come lo è la Juventus, ma vogliamo fare una prestazione di qualità, di forza e di lucidità. Noi stiamo lottando per i nostri obiettivi, non mi interessa chi vincerà lo scudetto. Vogliamo fare bene per ottenere questi tre punti che sono fondamentali per raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati. Dovremo giocare da squadra, altrimenti sarà dura. Possiamo battere il Napoli, crediamo nella nostra squadra e nella nostra forza".



EUROPA LEAGUE - "Possiamo raggiungere questo obiettivo, siamo a tre punti dal Milan dunque tutto può accadere. Io capitano? Portare questa fascia è un onore e un orgoglio. Mondiali? E' un sogno che ho, devo lavorare bene qui, fare bene e giocare tutte le partite. Poi aspetterò la decisione dell'allenatore, abbiamo tanti calciatori forti in Argentina. E' difficile per tutti, ognuno fa il massimo per arrivare a questa possibilità".